朝鮮再次發射導彈……今年以來第四次. January. 18, 2022 07:48. by 申振宇記者、申圭鎮記者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 朝鮮17日又向東部海方向發射了兩枚導彈。這已是今年第四次導彈挑釁。此前，朝鮮曾於5日和11日在慈江道一帶發射高超音速導彈，14日在平安北道義州發射鐵路機動短程彈道導彈，此次又在平壤試射短程彈道導彈，向國內外展示了可以在朝鮮全境任何地方「對韓國實施戰術核武器打擊」的特點。 據韓國軍聯合參謀本部當天透露，被推測為「朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）」的兩枚短程彈道導彈於上午8時50分和54分左右，在平壤順安機場一帶射向東北方向東海上。據悉，該導彈頂點高度為42公裏，飛行380公裏，擊中鹹鏡北道舞水端裏前海的蛋島（目標島）。KN-23在下降階段進入低高度時，會急升機動，難以攔截。 韓國軍方認為，朝鮮進行此次試射，是為了測試短程彈道導彈的連續發射能力及準確性。這是自2017年「火星-12型」中遠程彈道導彈挑釁後，時隔4年零4個月再次正式確認在平壤一帶試射。 青瓦臺當天就朝鮮的挑釁召開了由青瓦臺國家安保室長徐薰主持的國家安全保障會議常任委員會緊急會議，表示「非常遺憾」。

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