朝鮮貨列停在中國丹東車站……朝中疑似時隔兩年恢復貿易. January. 17, 2022 08:42. by 北京=常駐記者 金基勇、崔智善記者 kky@donga.com、aurinko@donga.com. 16日，朝鮮貨運列車越過鴨綠江抵達與新義州接壤的中國遼寧省丹東。這是自2020年8月之後，時隔1年零4個月，朝鮮貨列首次進入中國。有預測認為，自2020年1月朝鮮以防止新冠疫情擴散為由全面封鎖朝中邊境後時隔2年，朝中貿易有望正式恢復。 據多名丹東地區企業家16日透露，朝鮮貨列當地時間當天上午9時10分左右通過連接朝鮮和中國的鐵橋——朝中友誼橋駛入丹東。據悉，與去年11月試運行兩節列車時不同，此次至少有10節列車進入丹東站。據悉，該貨列將從中國裝載緊急醫藥品和生活必需品，於17日前往朝鮮。 當地消息人士表示：「有傳聞稱，從17日開始，每天將有10至20節長的貨列往返於朝中之間。」也就是說，雖然沒有到全面開放朝中邊境的階段，但隨著貨列運輸量的增加，朝中貿易將會恢復。 此前，朝鮮在2020年1月為防止新冠疫情擴散，關閉了中朝邊境，並率先中斷了客列的運行。同年8月，斷斷續續的貨列也完全停止運行。 韓國政府正在關註朝中貿易重啟動向，並分析其意義。韓國政府相關人士16日表示：「據悉，朝中兩國恢復邊境地區貿易的準備工作本月初已經結束」，「兩國曾就時間問題有過心理戰。這一次可能是有所動作了。」 韓國國家戰略研究院外交安保中心負責人申範哲（音）分析稱：「面臨經濟困難的朝鮮可能是為了在2月金正日誕辰80周年、4月金日成誕辰110周年到來之際，提供必要的最低限度的物資而與中國恢復貿易」，「以北京冬奧會為契機，會慢慢開始人員交流。」據悉，朝鮮和中國從去年下半年開始就重啟陸路貿易進行了實務磋商。

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