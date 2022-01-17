“白菜男孩”李相浩，在7站世界杯系列賽結束後綜合排名第一. January. 17, 2022 08:42. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 韓國單板滑雪“白菜男孩”李相浩（27歲•High1）以綜合排名第一的成績結束了2022北京冬季奧運會前夕舉行的7站世界杯比賽。 李相浩14日（當地時間）在奧地利西蒙懷赫（Simonhöhe）舉行的2021~2022國際滑雪聯合會（FIS）單板滑雪世界杯第七站比賽高山男子平行大回轉16強比賽中，比內文•加爾馬裏尼（36歲•瑞士）慢2.64秒，排在第九位。雖然沒有拿到獎牌，但增加了世界杯排名積分29分的李相浩在本賽季的7站世界杯上，以1枚金牌、2枚銀牌、1枚銅牌的成績占據綜合排名第一位（434分）。 雖然綜合成績最高，但不能太過樂觀。因爲李相浩在第6、7站比賽中分別僅拿到第5名和第9名的成績，未能獲得獎牌。特別是，在此次第7站比賽上，此前並列第二的斯捷潘•鮑邁斯特（29歲•德國）獲得金牌（綜合406分），顯示了超強的實力。鮑邁斯特在第五站比賽中也獲得銀牌等，在奧運會臨近之際取得了好成績。奧運會後到3月爲止，還剩下4站世界杯比賽，因此李相浩有可能把賽季排名第一的位置讓給鮑邁斯特。 幸運的是，還有一個好消息可以鼓舞李相浩的士氣。李相浩15日在同一場所舉行的混合平行大回轉3、4名爭奪戰中，與鄭海琳（27歲•全北滑雪協會）一起戰勝俄羅斯的安德烈•索沃列夫-波利娜•斯莫倫佐娃組合，獲得了銅牌。 本次比賽結束後，結束北京冬奧會前世界杯日程的李相浩繼2018年平昌冬奧會平行大回轉銀牌後，將在北京連續兩屆挑戰奧運會獎牌。李相浩等單板滑雪國家代表選手團將于17日回國繼續訓練。

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