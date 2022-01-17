南太島國湯加發生海底火山噴發，引發「日本海嘯警報」. January. 17, 2022 08:42. by 東京=常駐記者朴亨俊、林寶美記者 lovesong@donga.com,bom@donga.com. 受15日南太平洋島國湯加近海海底火山噴發的影響，日本16日發布了5年來首次海嘯警報。美國、新西蘭、加拿大等太平洋鄰近國家也紛紛發布了海嘯警報。 據共同社等媒體報道，日本氣象廳16日0時15分發布了海嘯警報稱，「日本西南部部分島嶼最高可能觀測到3米高的海嘯」。這是自2016年11月福島縣前海發生7.4級地震後，日本時隔5年多再次發布海嘯警報。鑒於當天的警報，8個地方自治團體向約23萬名居民下達了避難指示。 日本氣象廳當天表示，在北海道至沖繩的太平洋沿岸地區觀測到了1米以內的海嘯。當天海嘯警報在上午11點20分左右以巖手縣為最後解除，降為警報。同一天下午2點左右，警報也全部被解除。 據悉，在此次海嘯中，鹿兒島縣奄美市一名100歲的女性聽到海嘯警報後逃生，摔倒後頭部受傷，但沒有生命危險。在高知縣室戶市、三重縣沿岸，部分小型船舶被掀翻或沈入水中。三重縣鳥取市約有500臺牡蠣養殖筏流失，部分受損等財產損失。 15日和16日兩天，日本舉行了類似於韓國高考的「高考共同考試」。據悉，巖手縣因海嘯警報在部分地區停止高考，正在考慮對195名未能參加考試的人進行復試。 據美聯社報道，15日在湯加發生的海底火山噴發場面，通過衛星照片也能捕捉到。照片上可以看到太平洋海上噴出巨大的蘑菇狀氣體和濃煙。據悉，火山爆發引起的轟鳴聲在1700多公裏之外的新西蘭也能聽到。新西蘭總理傑辛達·阿登當天在記者會上表示：「火山灰柱形成為19公裏的高度，未能向湯加派遣軍隊偵察機」，希望17日能夠同時派遣偵察機、補給機、海軍艦艇等。

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