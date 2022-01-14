美國：立即製裁「朝鮮導彈」「使用一切手段進行應對. January. 14, 2022 07:59. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、朴孝穆記者 weappon@donga.com ,tree624@donga.com. 美國總統拜登為應對朝鮮接連發射高超音速導彈，開始獨自對朝鮮進行製裁。這是拜登政府上臺後，首次對朝鮮開發大規模殺傷性武器和彈道導彈進行製裁。特別是，美國表示，在獨自製裁的基礎上，還將推進通過聯合國安理會追加製裁朝鮮的方案。這距離2017年12月安理會出臺最後一次製裁朝鮮的決議已有4年多時間。分析認為，美國此舉是在明確表示要正式對朝鮮施壓。 美國國務卿安東尼·布林肯當地時間12日發表聲明稱：「美國為了應對朝鮮的大規模殺傷性武器和彈道導彈，將使用一切適當的手段」，「已經指定7名（朝鮮、俄羅斯國籍）個人和1個機關（作為製裁對象）。」 此次製裁對象包括在中國和俄羅斯活動並一直為朝鮮導彈開發提供通訊裝備等物品的崔明賢、沈光錫、金成勛、姜鐵學、片光哲。他們是主導朝鮮導彈開發的國防科學院下屬機關幹部。朝鮮此次發射高超音速導彈是在國防科學院完成的。向朝鮮提供導彈固體燃料技術的吳勇浩和俄羅斯公司帕爾塞克LCC、該公司的技術理事羅曼·阿納托利耶維奇·阿拉爾也被列入製裁對象。 美國財政部就此次製裁表示：「這是因為從2021年9月開始，朝鮮違反安理會決議，發射了6次彈道導彈。」拜登政府曾於去年12月對朝鮮國防相李英吉等實施製裁，但這次是與勞動教化所等肆意踐踏人權的相關措施。 特別是，美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯·格林菲爾德當天表示：「美國提議聯合國製裁違反安理會決議的朝鮮發射彈道導彈」，「這是美國國務院和財政部（將朝鮮指定為製裁對象）後增加的。」 青瓦臺13日沒有發表正式立場。外交部和統一部表示：「這是美國政府根據本國法律采取的措施，韓國政府不應直接進行評論。」日本政府當天表示：「支持美國的立場。」

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