聯合國安理會對朝鮮無能為力……美、日譴責朝鮮. January. 12, 2022 07:49. by 紐約=常駐記者 柳在東、申雅馨記者 jarrett@donga.com、abro@donga.com. 在朝鮮11日上午發射被推測為彈道導彈的發射體約2小時前，聯合國安理會在美國紐約聯合國總部舉行了緊急閉門會議。朝鮮本月5日發射了被認為是高超音速導彈的彈道導彈，安理會理事國正要就此進行討論。 據外交消息人士透露，當天的安理會會議從當地時間10日下午3時（韓國時間11日上午5時）開始，持續了約1個小時。也就是說，朝鮮在安理會會議結束1個半小時後再次發射了導彈。 但是，針對朝鮮接連不斷的挑釁行為，安理會當天未能表明具體立場。安理會的應對措施通常包括，通過具有法律約束力的決議案、力度相對較低的主席聲明和媒體聲明等。但當天的會議沒有拿出其中任何一個，表現出了軟弱無力。去年9月和10月朝鮮試射高超音速導彈和潛射彈道導彈時，安理會也曾召開緊急會議，但未能得出譴責朝鮮的結論。 專家們指出，安理會在朝鮮發射彈道導彈面前持續顯得無力，其原因是偏袒朝鮮立場的常任理事國中國和俄羅斯每次都對通過聲明表現出消極態度並拖後腿。 朝鮮看穿了這一點，故意安排在安理會舉行會議時發射導彈。梨花女子大學朝鮮學系教授樸元坤表示：「朝鮮十分清楚目前美中、美俄之間矛盾激化的狀況，想加以利用。」「中國5日沒有把發射導彈當作大問題，等於是向朝鮮發出了『認可』的信號。」 在聯合國層面的應對以失敗告終的情況下，美國、日本、英國、法國、愛爾蘭、阿爾巴尼亞在安理會會議開始前聚在一起，只能滿足於發表譴責朝鮮5日發射導彈的聯合聲明。韓國沒有參與。美國常駐聯合國代表等6個國家的常駐聯合國代表們在當天發表的聲明中表示：「朝鮮發射導彈可能發展成為對全世界的非法武器出口，」「我們的目標是韓半島完全、可驗證、不可逆轉的無核化（CVID）」。CVID是朝鮮極度排斥的用語。 美國印度太平洋司令部表示：「朝鮮（11日）發射彈道導彈，強調了朝鮮的非法武器計劃（使域內安全環境）不穩定的效果。」

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