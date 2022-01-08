為什麽不能阻止大型倉庫火災和消防員殉職、翻版慘案?. January. 08, 2022 07:51. . 京畿道平澤市青北邑冷凍物流倉庫新建工地5日晚11時40分左右發生火災，導致3名消防員殉職。這是自2001年首爾市西大門區弘濟洞火災現場建築物倒塌導致6名消防員殉職後，21年來第一次有超過3人同時捐軀。 大型物流倉庫火災很容易造成人員傷亡。2020年4月，利川市暮加面物流中心新建工地發生火災，導致38人死亡，10人受傷。同年7月，龍仁市處仁區物流中心發生火災，造成5人死亡、8人受傷。去年6月發生的電子商務企業酷邦（Coupang）的利川市德坪物流中心發生火災，此次火災中沒有發生工人傷亡，是不幸中的萬幸。但是Coupang德坪物流中心發生火災時，有1名消防員犧牲。和當時一樣，此次火災也是撲滅大火之後，消防員進入內部，結果火勢再次擴散，最終導致了事故的發生。翻版事故時隔半年再次發生，意味著消防指揮也存在缺陷。 發生火災的地方是電子商務企業科利市場簽訂租賃合同後計劃使用的地方。隨著網上購物的急速發展，大城市附近的物流中心正在迅速增加。物流中心易發生火災。因為這裏不是人住的地方，所以主要用「三夾板」等不耐火的材料建造。火災時消防也很脆弱。因為不用設置居住用設施必須具備的防火墻。再加上物流倉庫是一處一旦著火就成為昏天黑地的巨大的內部空間，消防員在滅火時很容易被孤立。急需製定有效應對物流倉庫火災的消防裝備和操作指南。 此次發生事故的施工現場曾在2020年12月發生過墜落事故。當時在5層高度進行鋼筋組裝工作的5名工人墜落，3人死亡，2人受傷。在這起事故後，政府對該現場進行了特別監督，這次卻發生了火災事故。應該確認政府的安全措施是否存在不足之處。

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