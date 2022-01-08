在離開人世的弟子的母校建立名譽殿堂的老師. January. 08, 2022 07:53. by 張基祐 straw825@donga.com. 老師爲了紀念留下獎學金離開人世的弟子，在弟子母校建立了“名譽殿堂”。 忠北清州衿川高中7日舉行了展示“白歸寶獎學金”紀念牌等的名譽殿堂開館儀式。該校畢業生（已故）白歸寶在讀高三的1999年，認識了當時擔任自己班主任的現任校長金明哲。在美國出生的白某必須在22周歲前選擇國籍。白某向金校長吐露了自己的苦惱，稱“如果選擇美國國籍，可能會受到不想入伍的指責”，金校長當時建議說“只要取得美國國籍後入伍就可以了”。也就是說，即使擁有外國國籍，也可以自願入伍。 向老師承諾“一定會那樣做”的白某于2004年休學後回國加入了海軍陸戰隊。但幾個月後，他卻因肺炎去世了。 胸懷兒子埋怨金校長的白某的母親每年顯忠日都會去大田國立顯忠院。每當這時，她都會發現兒子墓碑前有鮮花，後來才知道金校長十多年來一直都在放鮮花。母親在消除怨恨後，于2015年5月將兒子留下的國家慰問金和有功年金的5000萬韓元捐贈給了衿川高中。 去年8月就任衿川高中的金校長決定爲白某等人建立名譽殿堂。聽到消息後，白某的同學們又添了500萬韓元。金校長說：“希望這裏能成爲永遠記住爲衿川高中做出貢獻的人們的愛和真誠的場所。”

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