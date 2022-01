BTS成員V演唱韓劇OST首次進入Billboard《Hot 100》. January. 06, 2022 07:53. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 防彈少年團(BTS)成員V(照片)演唱的SBS月火劇《那年我們》的原聲帶(OST)登上了Billboard主單曲排行榜“Hot 100”。這是韓國電視劇OST首次進入Billboard Hot 100榜單。 據Billboard官方推特5日報道,V的《聖誕樹》本周在Hot 100排行榜上排名第79位。在BTS中,V是第三位以個人歌手身份登上Billboard單曲排行榜的成員。之前J-Hope的《Chicken Noodle Soup》(2019年)、SUGA的《大吹打》(2020年)、《Girl of My Dreams》(2021年)進入了Hot 100榜單。 《聖誕樹》在電視劇第一集中以主人公崔宇植(崔雄飾)的工作室播放的LP唱片歌曲登場,在主要場面中起到了活躍氣氛的作用。 去年12月24日發行的這首歌在世界最大的音源平台“Spotify”同月24日至26日統計的《Top Songs Debut Global》中,作爲韓國OST首次登上了第一位。

