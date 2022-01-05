三星推出Galaxy S21“粉絲版”. January. 05, 2022 07:56. by 徐亨錫, 郭道英 skytree08@donga.com,now@donga.com. 三星電子公開了集“粉絲（Fan）”喜愛的諸多功能于一身的新智能手機“Galaxy S21 FE”。“FE”是“粉絲版（Fan Edition）”的縮寫，是專門收集智能手機、平板電腦等頂級旗艦機型中的核心功能，降低價格銷售的單獨産品群。 3日（當地時間）在美國拉斯維加斯公開的Galaxy S21 FE的設計與Galaxy S21系列相似。正面搭載了6.4英寸動態AMOLED（主動型有機發光二極管）顯示屏。前置攝像頭是在畫面上端中間打孔的“穿孔”形態。顯示屏掃描率（1秒鍾顯示的畫面數）爲120Hz，上下移動菜單或觀看視頻時，可以看到流暢的畫面轉換。而在手機背面，被稱爲“相機島”的背面相機突出部分和整個背面流暢地連接在一起。 應用程序處理器（AP）采用了與Galaxy S21系列相同的零部件。厚度爲7.9毫米，與Galaxy S21相同，電池容量爲4500mAh（毫安時），比Galaxy S21 Plus（4800mAh）稍小。此外，還支持無線充電和防水防塵。還可以使用前後攝像頭同時錄制前後影像的“雙重錄制”功能。根據機身內存不同，由6GB、8GB型號構成，存儲容量分別爲128GB和256GB。價格以6GB內存爲准爲699美元（約84萬韓元）。 三星電子將于11日在世界100多個國家推出Galaxy S21 FE。與前作“Galaxy S20 FE”不同，韓國暫時被排除在銷售國之外。三星電子計劃根據市場的反應，討論是否在國內上市。業界認爲，新一代旗艦智能手機“Galaxy S22”系列將于下月上市，因此FE型號新産品在國內銷售的可能性很小。

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