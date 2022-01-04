國王和百姓的現實認識. January. 04, 2022 07:48. . 壬辰倭亂當時，宣祖抛棄首爾，蒙受風塵（特指君主因戰亂逃亡在外），全國的百姓都受到了衝擊。雖然很難找到准確的統計，但士大夫中似乎也有不少人譴責宣祖的行爲。 那麽當時對宣祖的評價如何呢？曾是士大夫的吳希文反問道：“宣祖是沒有犯下大錯辛勤做事的國王，爲什麽會發生這樣的災難呢？”這難道只是他一個人的想法嗎？ 有宣祖給百姓的诏書。看似充滿了激烈的自我反省和謝罪，但事實並非如此。反而責怪百姓。當然，承認一些小錯誤。但是，他卻更加嚴厲地訓斥。類似“外敵進來席卷疆土，不戰鬥就躲起來逃跑，這像話嗎？”這種。 當時宣祖是否有曾想過“百姓不去戰鬥，是不是因爲民心背離了？”但是這樣判斷民心背離的理由。近來修築城堡，加強軍事訓練，老百姓感到惱火和辛苦。但是，這是應對戰爭所沒有辦法的事情。日本真的一直在侵略韓國，政府非常理直氣壯。我們有哪裏做得不對嗎？所以，反省你們的卑鄙行爲，出來戰鬥吧。 我們要聽聽老百姓的想法。但由于沒有記錄，所以無法知道。我們所知道的事實是，即使在戰爭期間也沒有出現巨大的民心背離或對這種主張的物理反抗。 真讓人好奇。難道是良心不足嗎？難道是知識不足嗎？但是仔細想想，現在也沒有什麽不同。一提到壬辰倭亂，就會做出“只要改變一兩種制度，就能輕松取勝”等不負責任的診斷，或者通過獵巫來解決。難不成是我們贏了。他們執著于“我們更強大”等精神安慰。 雖然新年伊始不願意說這樣的話，但翻過山才能見到新土地。厚顔無恥的權力、不負責任的知性、煽動和被煽動的人們…希望2022年能成爲打破這一惡循環的一年。曆史學家

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