光複前後，首爾市公務員做了什麽？. January. 04, 2022 07:50. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 包含首爾市成立當時公務員活動內容的首爾曆史口述資料集第13卷《首爾的重建和市政，在現場的人們》對外發行。 雖然在日本殖民統治時期有京城府，但一般認爲1945年光複以後是韓國首爾市成立的時期。京城府于1946年更名爲“首爾市”。 該書由經曆日本帝國主義強占時期和8•15光複之後、6•25戰爭前後等劇變時期的公務員口述組成。首爾曆史編纂院從2009年開始，爲向首爾市民傳達現代首爾的曆史，開展了口述采錄工作。 書中生動記錄了8名口述者經曆的大韓民國首爾市初期的樣子。這些人不是高層官員或政治家，而是一線現場公務員，他們中的7人已經去世。從書中可以看到1950、60年代進行選舉的風景、因6•25戰爭倒塌的崇禮門（朝鮮時期漢陽都城的南城門）複原等當時的社會面貌。 市民可以前往首爾主要公共圖書館閱覽該書。在首爾市廳地下1層市民廳的首爾書店可以購買。本月中旬，在首爾曆史編輯院的網站(https://history.seoul.go.kr)上，也可以看到閱覽該書的電子版。首爾曆史編纂院院長李相培（音）表示：“通過首爾市初期公務員的獻身犧牲和積極的活動，可以了解到如今首爾的第一步是什麽樣子。”

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