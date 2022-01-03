相互依存. January. 03, 2022 07:48. . “我們每個人有時都以非常親密的方式相互依存。爲什麽依存會如此不便，或許是因爲要求親密性。（中略）但是脆弱性中潛藏著新的存在方式和支援及溝通方式，即貫穿能力和物種差異賦予意義的新方式。”—出自蘇娜烏拉•泰勒《拉行李的野獸》中 依賴某人往往會感到可怕。因爲脆弱、依賴的對象很容易受到剝削。泰勒說，在不公平的相互作用下，“依存”一詞有助于將父權、奴隸制度、殘疾壓迫正當化，繼續壓榨剝削。因此，比起脆弱、依賴，我們更希望強大、獨立。 我觀察在中國山腳下往來于森林和柏油馬路之間生活的野生葉猴。在人類開發後所剩無幾的森林裏，葉猴能吃的所剩無幾。在“不要餵食野生動物”的牌子前，人們拿著面包和酸奶瓶給葉猴，並拍攝上傳到社交網絡服務（SNS）的視頻。如果說泰勒談到了剝削被家畜化動物的人類，那麽我看到了破壞野生動物棲息地，妨礙它們生活的人類。這些長著亮澤的黑鬃毛的美麗葉猴在遭到破壞的棲息地邊緣非常脆弱。 人們認爲餵養野生動物可以幫助它們，但在生態界，葉猴會吃植物，起到傳播種子的作用。眼前依賴人類的脆弱動物其實是人類作爲地球的一員所依賴的存在。不光是葉猴，所有的動物都是如此。要想建立正常的關系，就要了解和尊重動物們所需要的東西。當你試圖理解那些和我們聯系在一起的存在者們所需要的東西時，依存才是美麗的。

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