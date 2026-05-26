“像從1999款思域換到特斯拉”，加拿大海軍稱贊搭乘安昌浩艦體驗

“感覺就像從1999款‘本田思域’換到了‘新款特斯拉’。”加拿大海軍潛艇司令部所屬下士傑克•迪克森近日向加拿大《環球郵報》如此描述其登上韓國最新型潛艇“島山安昌浩艦（SS-Ⅲ）”的經曆。同部隊的布列塔尼•布爾喬亞少校也稱贊：“韓國潛艇沒有生鏽，空間寬敞。”當地時間24日，《環球郵報》、加拿大廣播公司等加拿大媒體紛紛報道，認爲韓國潛艇優于加拿大海軍現有潛艇。島山安昌浩艦是3000噸級國産潛艇。爲參加韓加海軍聯合協同訓練，該艦作爲韓國潛艇首次橫渡太平洋，于23日駛入加拿大埃斯奎莫爾特海軍基地。它于3月25日從韓國慶尚南道鎮海軍港起航，經美國關島和夏威夷，單程航行約1.4萬公裏，創下韓國國産潛艇最長航行紀錄。島山安昌浩艦證明了遠洋航行能力並獲得加拿大海軍積極評價，預計將爲規模約600億加拿大元（約合60萬億韓元）的加拿大潛艇訂單爭奪戰增添動力。加拿大政府正在推進“加拿大巡邏潛艇項目”，計劃引進最多12艘新型柴油潛艇以替代老舊潛艇。目前，韓華海洋與HD現代重工聯合體建造的“KSS-Ⅲ”型和德國蒂森克虜伯海洋系統公司的“212CD型”進入最終候選。加拿大政府最早將于下月選定最終承建商。韓國政府此次全力將島山安昌浩艦派往加拿大，正出于此因。當地專家高度評價韓華海洋能保證比蒂森克虜伯更快的交付周期。加拿大國防智庫國防協會會議研究所主任凱文•巴德甯向政策專業媒體《政策》表示：“韓國計劃在2032年前交付首艘潛艇，2035年前再交付4艘，之後每年追加交付艦艇。”不過，德國政府也正積極行動，爲支持蒂森克虜伯獲得訂單，向加拿大提出了包含30年經濟與産業支持的壹攬子方案。安圭英記者 kyu0@donga.com