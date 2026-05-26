厄瓜多爾28歲第壹夫人8個月獲大學學位引發爭議

厄瓜多爾第壹夫人拉維尼娅•瓦爾博內西（28歲，見圖）僅用約8個月時間便取得學士學位，這壹消息傳出後，特惠爭議不斷發酵。其丈夫、厄瓜多爾總統丹尼爾•諾沃亞出面解釋，但大學界和市民社會要求透明審核學位審查程序，與之針鋒相對。據厄瓜多爾當地媒體25日報道，私立洛斯埃米斯費裏奧斯大學13日宣布第壹夫人瓦爾博內西獲得社會傳播學學士學位。隨即，以厄瓜多爾媒體和社交媒體爲中心，質疑之聲四起，稱“第壹夫人僅用8、9個月就拿到了學士學位”。瓦爾博內西去年6月與該校簽訂協議後，至取得學位耗時約8個月。更有說法稱實際學習時間僅爲6個月。通常大學生需要完成4年學業才能獲得學位，相比之下，輿論批判這是對權力階層的特惠。對此，校方解釋稱，學位根據厄瓜多爾高等教育制度所允許的“專業經曆認證”項目授予。第壹夫人作爲健康、健身領域網紅、企業家及基金會運營者積累的傳播實務經曆被認定爲學分。隨著爭議擴大，諾沃亞總統21日通過公開信反駁：“該學位在法律上沒有任何問題，是正當的學位。對多年來幫助飽受痛苦的女性的年輕第壹夫人進行獵巫是不對的。”諾沃亞總統出身厄瓜多爾最大富豪家族，第壹夫人從20歲出頭起便作爲健康領域企業家活躍至今，擁有光鮮的網紅履曆。盡管總統出面解釋，引發青年層公憤的特惠爭議並未平息。洛斯埃米斯費裏奧斯大學畢業生和學生會發表聲明譴責校方。市民團體也敦促高等教育委員會和教育部分開第壹夫人的學位審查過程和專業經曆認定標准，並就此進行獨立驗證。張恩智記者 jej@donga.com