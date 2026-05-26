

“藝術體操精靈”申秀智（35歲）在2008年北京奧運會時，成爲首位憑自身實力晉級決賽的亞洲選手。2010年廣州亞運會上，她在腳踝韌帶受傷的情況下仍與後輩們壹起出戰團體賽，獲得第四名，距離銅牌僅差0.1分。雖未在主要國際大賽中摘得獎牌，但自申秀智出現後，韓國藝術體操開始爲人們所熟知。



申秀智引發全民熱議是在2011年退役之後。2013年，她作爲職業棒球鬥山隊主場比賽的開球嘉賓登上投手丘，當時她所展示的360度旋轉開球成爲巨大話題。申秀智說：“爲琢磨出符合體操運動員身份的開球，我把自己擅長的後轉體動作加以變化，做了壹個向前旋轉的轉體動作後投出了球。”這次開球被評爲史上最佳，甚至被介紹到了美國職業棒球大聯盟（MLB）。



從那天起，電視台開始找上門來。形象陽光健康的申秀智出演各種體育綜藝節目，逐漸站穩了廣播電視人的腳跟。這便是體育藝人申秀智的開端。



這壹切並非只是偶然。運動員時期，她壹旦專注于某件事，就會拼命努力。開球也是如此。聽說自己被定爲開球嘉賓後，她便獨自開始練習投球，每天投150個，兩天共投了300個。她投出的球之所以能接近好球帶，正是出于這個原因。



此後，申秀智接連涉足保齡球、射箭、摔跤、冰球乃至棒球等衆多項目。打保齡球時，她壹天三頓都在保齡球館吃，刻苦訓練，甚至拿到了職業資格證。



最近幾年她集中投入的是高爾夫。退役後，申秀智像普通人壹樣經曆了諸多波折。聽到“去開闊的空間活動會有幫助”後，她拿起了高爾夫球杆。



如同當初練習藝術體操和保齡球那樣，她練高爾夫也很拼命。有壹天光壹號木就打了1000個球。不到壹年她打出單差點，第二年打出平標准杆成績，第三年更是交出低于標准杆2杆的成績。申秀智說：“三年裏壹天都沒落下練習場。我喜歡打中球時的手感和快感。平時壹直壓抑地生活，用壹號木把球砰地打出去的時候，心裏頓時暢快了。”



如今她每周仍會去健身房五六次。申秀智說：“想法壹多就睡不著。那種時候能做的只有運動。讓身體‘遭遭罪’，才能睡個好覺。”最近，她開始對匹克球産生興趣。



忙碌之余，她還擔任大韓體育會宣傳媒體委員和大田市體操協會副會長，並參加面向潛力新秀的訓練營。近期，她發揮運動員時期的經驗，開始了壓力襪的生産與銷售事業。申秀智笑著說：“我身體健康，想做的事情很多。雖然看起來最難，但還是想在更晚之前組建家庭。”

