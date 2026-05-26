三星電子和SK海力士高額績效獎金令集團其他子公司産生剝奪感，員工自嘲“三星後者”

在半導體超級繁榮周期中，三星電子和SK海力士（SK Hynix）決定向員工支付每人最高約6、7億韓元的年度績效獎金，這使三星和SK其他子公司的績效獎金制度改革成爲新的“課題”。據業界25日消息，已完成今年工資談判的三星顯示器和三星電機至今仍未解決績效獎金制度改善問題。三星顯示器勞資雙方決定新設“最佳業績激勵項目”，並商定在下半年（7月至12月）協商具體補償方式。有分析認爲，工會方面提出2022年取得曆史級業績卻因無標准而未獲額外補償的問題，資方接受了這壹要求。三星超企業工會三星顯示氣支部長柳河藍表示：“將關注今年三星電子的工資談判結果，重新討論補償水平。”三星電機同樣決定，其超額利潤績效獎金計算方式可在經濟附加值（EVA）的20%與營業利潤的10%之間選擇，並將在上半年（1月至6月）征集員工意見。三星電機尊重工會委員長申勳植表示：“去年底談判開始時約2800人的工會成員如今已增至約4100人，這是公司內部要求改善績效補償體系的氛圍增強的結果。”在三星電子之前，SK海力士已確定發放營業利潤10%的績效獎金，據悉這使SK內部剝奪感進壹步加劇。在職場匿名社區Blind等平台上，將SK集團分爲“高尼克斯、中間尼克斯、低尼克斯”的自嘲式等級分類法廣爲流傳。處于超級繁榮頂點的SK海力士是最高等級，乘著人工智能東風的SK電訊、SK Square等屬于“中間尼克斯”，出現虧損的SK On、SKC等則被稱爲“低尼克斯”。三星方面也不乏類似情況，相比作爲“老大哥”的三星電子，其他子公司員工常自嘲爲“三星後者”。由三星電子和SK海力士引發的績效獎金風波甚至波及中國台灣地區。據當天台灣自由時報、中時電子報等媒體報道，在傳出“績效獎金削減15%”消息的台積電（TSMC）員工中，已出現主張效仿三星電子工會舉行罷工的聲音。台積電計劃今年進行規模達560億美元（約合84.8萬億韓元）的設備投資。此外，被排除在本次三星電子勞資工資談判暫定協議案贊成反對投票之外的三星電子第三工會——同行工會，決定于26日向水原地方法院提出停止投票的臨時處分申請。三星電子第壹工會超企業工會的2026年工資談判暫定協議案工會成員投票率，在投票開始第四天的當天已超過86%。朴鍾敏記者、李敏娥記者 blick@donga.com、omg@donga.com