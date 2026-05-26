1500韓元左右的匯率……即使是“成功費用”，但問題是平民付出的代價

隨着韓元兌美元的匯率持續在1500韓元左右的高位徘徊，對副作用的擔憂正在加大。這是1997年外匯危機、2008年全球金融危機時看到過的數字，因此很多韓國人在1500韓元左右的匯率中首先想到的是“經濟危機”。但也有分析稱，考慮到史無前例的經常收支順差規模等，此次高匯率與以前的原因不同。總統政策室長金容範就高匯率主張：“這是經濟飛躍過程中出現的成功費用。”問題是，即使金室長的主張正確，問題衙誰在承擔費用。22日，在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率以1517.2韓元收盤，接近1520韓元線。匯率上升的因素還在等待之中。美聯儲新任主席沃什因國債利率和物價的急劇上漲，儘管不是其本意，不得不上調基準利率。如果基準利率上升，美元將呈現強勢，韓元兌美元的匯率很有可能進一步上升。美國和伊朗戰爭的結束能夠降低國際油價和匯率，但其可能性仍然不確定。在這種情況下，金容範室長24日在社交媒體上發表了內容爲“今天的高利率、高物價、高匯率是韓國經濟躍升到新層面的過程中不可避免地伴隨的成功費用”的文字。意思是說，現在的高匯率是因爲韓國股市暴漲後外國人拋售部分股票回收了評估差額，與過去危機時外匯不足的原因不同。現在的高匯率實際上和過去確有結構上的不同。得益於半導體出口增加等，第一季度韓國的經常收支出現歷史上首次順差。增長率在二十國集團（G20）中也居首位。隨着美元的流入，匯率下降是正常的。但隨着流入的美元大部分通過西學螞蟻（投資西方股市的股民）、國民年金的海外金融投資、大企業的設備投資流出，高匯率正在持續。通過關稅協商承諾的3500億美元對美投資也給匯率帶來了負擔。雖然與過去的原因不同是事實，但這能否稱爲“成功的費用”還是個疑問。再加上高匯率、高物價的費用主要由資產少、收入沒有增加的平民、弱勢羣體支付。匯率上漲導致的進口物價上漲首先影響到平民的餐桌和拉卡車的中小商人。與享受半導體超級循環優惠的部分企業、勞動者從體感溫度開始就不同。政府現在要做的事情不是改變國民對經濟指標的看法，而是最大限度地減少高匯率的衝擊，擴散集中在部分地區的經濟增長的溫暖。