教育監提出“發放5000萬韓元”的“現金公約”

據悉，參加6月3日教育監選舉的58名候選人中，有40人承諾爲學生和教師提供“現金支援”。提出最少10萬韓元到最多5000萬韓元的具體金額的候選人多達22人。此外，爲了提高經歷新冠疫情後減弱的基礎學歷，提出擴充教師等公約的候選人最多。這是東亞日報和高麗大學政治外交系姜宇昌教授團隊對全國16個市道教育監候選人蔘選的58名公約2069個進行全面分析的結果。爲了防止教育監選舉在連候選人的名字和主要政策都不知道的情況下“在黑暗中”舉行，姜宇昌團隊將公約分爲11個主題，13名專家評價了實現的可能性等。分析結果顯示，候選人承諾最多的議題是“提高基礎學歷”（55人），其後依次是“加強人工智能教育”（54人）、“保護教師權”（52人）、“支援學生心理健康”（43人）等。據分析，這反映了最近人工智能擴散帶來的教育環境變化和教師權受到侵害等情況。但專家們評價說：“沒有具體性的公約和超出教育監權限實現可能性較低的公約很多，而且相比政策質量，以數量取勝的候選人也不少。”提出現金公約的40人中，提出100萬韓元左右的候選人就有9人。姜宇昌指出：“教育監是決定未來一代教育方向的重大職位，但以教育哲學爲基礎的公約正在逐漸消失。教育監候選人瞄準選民的意向，表現出政治傾向，但真正從公約來看，不管是保守還是進步，都把焦點放在了善心現金支援上。”崔藝娜記者、金敏智記者 yena@donga.com、minji@donga.com