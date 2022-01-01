美國學者：「韓國越接近美國，中國越會進行報復……這是韓國必須付出的代價」. January. 01, 2022 07:37. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 「韓國越接近美國，中國就越會對韓國進行報復。雖然令人難過，但這是韓國必須付出的代價。」 國際政治學界領域的代表性學者、美國芝加哥大學客座教授約翰·米爾斯海默（75歲，照片）最近在接受《東亞日報》的新年采訪時，就美中矛盾強調：「中國越是強大，韓國的安全威脅就越大」，「無論誰當選（韓國）總統，韓國和美國將建立什麽樣的關系，才是最重要的問題。」也就是說，中國國家主席習近平連任三屆，鞏固長期執政體製，中國在試圖超越美國成為霸權國家的過程中，對韓國的壓力將進一步加大。最具影響力的現實主義理論家米爾斯海默被認為是預測中美霸權競爭最準確的人物。 米爾斯海默展望：「世界正在進入『第二次冷戰』」，「中國很快就會和美國擁有同等的力量，如果今後30年繼續保持經濟增長，中國將成為超越美國最強的國家。」他還預測：「我認為，美中很有可能在15年內就臺灣問題展開戰爭。」 特別是，米爾斯海默就韓國的所謂「安美經中（安保是美國，經濟是中國）」外交強調：「韓國不專註於韓美同盟，將是『糊塗至極』。」從「薩德」事態中可以看出，中國的威脅越大，韓國只能選擇與美國進行安保合作生存。他建議：「如果韓國和日本緊密合作，就能更好地應對中國的威脅。」

한국어