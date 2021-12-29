明年育兒休假工資將上調…工資50%→80%. December. 29, 2021 07:39. by 宋慧美記者 1am@donga.com. 從明年開始，育兒休職4~12個月的工資將從每月最高120萬韓元提高到150萬韓元。另外，如果父母同時行使一個孩子的休育兒假，3個月內夫妻合計最多可得到1500萬韓元。雇傭勞動部當天表示，上述內容的雇傭保險法施行令等雇傭部管轄的3個法令案28日通過了國務會議。 育兒休職（也稱育兒休假）制度是指，育有8周歲（或小學二年級）以下子女的勞動者可以爲育兒最多帶薪休假一年的制度。此前，根據育兒休假期間不同，工資也有所不同。到3個月爲止，在每月150萬韓元的範圍內支付標准工資的80%，其余時間在每月120萬韓元的範圍內支付標准工資的50%。 從明年開始，4~12個月（連續）工資上漲，一年裏每月最高可得到150萬韓元，得到標准工資的80%。如果是單親勞動者，到3個月爲止，可以在每月250萬韓元以內得到標准工資的100%，剩下的期間在每月150萬韓元以內得到標准工資的80%。 對于出生12個月以內的子女，如果父母分別使用3個月的育兒休假，就可以大幅增加工資的“3+3父母育兒休假制”也將從明年開始實行。人均工資在第一個月最多可得到200萬韓元，第二個月最多250萬韓元，第三個月最多300萬韓元。也就是說，如果父母都休3個月的育兒假，最多可得到1500萬韓元。 “3+3父母育兒休假制”是指，父母在同一期間同時休假或隔著時間差依次休假的情況下，都可以獲得補助。如果父母依次休育兒假，增加的金額會反映在第二次休育兒假的工資中。對于今年出生的子女，即使母親今年休育兒假，父親明年休育兒假，也可以獲得補助。

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