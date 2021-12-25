朴槿惠：「住院期間，我不會和任何政治人物見面」. December. 25, 2021 07:26. by 全洙英記者、李潤泰記者 aimhigh@donga.com,oldsport@donga.com. 隨著前總統朴槿惠得到赦免，政界的關註焦點集中在明年3月大選之前朴槿惠會采取什麽行動。因為大選是在勢均力敵的情況下進行，朴槿惠發出的信息在某種情況下可能會對保守層選票的去向和大選格局產生影響。 朴槿惠24日通過柳永夏律師發表聲明說：「首先就讓大家擔心向國民表示歉意」，「同時感謝大家一如既往的支持和支持」。她還說：「我將專心治病，盡快親自向國民們表示感謝。感謝大家。」 柳律師表示：「朴前總統在醫院期間說，『不會見政界人士等任何人士』。」也就是說，在31日0時獲釋後，她暫時將專心治病。此前有人預測包括總統候選人尹錫悅在內的在野黨政治人士會去探望朴槿惠，但朴槿惠方面先劃清了界限。 但是，由於朴槿惠提到了要「親自表示感謝」，因此在剩余競選期間，她也有可能會公開表態。國民力量黨一名相關人士表示：「我認為，朴前總統對尹候選人發表否定言論的可能性很小。但如果朴前總統對尹候選人保持沈默，不發出任何信息，那反而將是一種負擔。」執政圈核心相關人士表示：「朴前總統健康狀況不好，就算赦免，也沒有理由也沒有時間從事對明年大選產生影響的政治活動」，「我認為她不會說出對朝野政黨總統候選人任何不利的話。」 政界有人預測，就像去年4月15日國會議員選舉時那樣，朴槿惠發出的信息不會對選舉結果產生太大影響。當時，朴槿惠在國會議員選舉之前的3月4日通過柳律師表示：「我呼籲，以現有的巨大在野黨為中心，舉著太極旗的各位能夠團結一心。」但結果卻以在野黨的慘敗告終。

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