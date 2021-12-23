聯賽延期的NHL，大概率不參加北京冬奧委會. December. 23, 2021 07:56. by 金東昱 creating@donga.com. 2022年北京冬奧會票房亮起了“紅燈”。因爲既是冬季奧運會之花，又是最受歡迎項目的冰球項目，北美職業冰球聯盟（NHL）的選手們將不參加。 美國體育專門媒體《ESPN》 22日報道說，NHL勞資雙方就不參加北京冬奧會成了協議。阻礙NHL參加奧運會的原因是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的擴散。 NHL因新冠病毒奧密克戎（Omicron）變異毒株的擴散，推遲了2021∼2022賽季常規賽50場比賽。本想在聖誕節休假三天，但又決定從22日到26日中斷聯賽。ESPN稱：“如果NHL在明年1月10日之前決定不參加冬奧會，就可以避免罰款等處罰。NHL計劃不久後正式公布不參加奧運會的相關消息。” NHL從1998年的長野到2014年的索契，參加了曆屆所有的冬季奧運會。但是，2018年平昌冬奧會因經濟上無法獲益、聯賽日程緊張等原因沒有參加。NHL考慮到擁有13億人口的巨大的中國市場，表示要參加北京冬奧會，但最終決定連續兩屆缺席冬奧會，只參加2026年的米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會。 北京冬奧會不接受海外觀衆，只向本國國民出售入場券。雖然NHL不參賽將不會出現門票銷售劇減等問題，但大賽權威下降和收視率下降等問題將不可避免。

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