李在明主攻首都圈+60歲以上群體，尹錫悅主攻二三十歲……如何攻略中間派生死攸關. December. 20, 2021 07:37. by 金志炫 jhk85@donga.com. 離明年總統大選只剩80天，朝野政黨候選人為攻略中間派展開了「中原戰爭」。共同民主黨候選人李在明要求全面重新討論公示地價的付諸實行，繼續與文在寅政府進行「房地產權力遊戲」。對此，國民力量黨候選人尹錫悅表示,「下屆政府將產生多名30多歲部長」，展開了對二三十歲一代的求愛攻勢。 李明博18日通過臉書表示，「考慮到民生經濟，應該全面重新討論公示價格相關製度」，對現政府的公市價現實化政策全面踩下了剎車。在23日公布「明年標準單獨住宅公示價」前夕，執政圈內圍繞房地產稅製導致民心惡化的憂慮正在擴大。在這種情況下，李在明公開提出了異議。 李在明還表示：「希望製定相關對策，使財產稅和健康保險費保持今年的水平。」這是為了攻略因公示價格上漲導致財產稅、健保費負擔加重的首都圈和60歲以上選民層。執政勢力一名有關人士表示：「文在寅總統也已經就房地產政策失敗多次道歉，因此李在明也徹底與此劃清了界限。」再加上20日有關公示價的黨政協商，22日有關轉讓所得稅重課延期的執政黨政策議員總會等，本周內執政黨內部圍繞房地產的較量將會非常激烈。 與此相反，尹錫悅則繼續著青年層的攻略和「左點擊」行動。尹錫悅19日在臉書上表示：「一旦成為數字平臺政府，將會出現很多30多歲的部長。青年一代應該積極參與政府運營，引領數字平臺政府。」他在前一天表示：「如果由我來承接政府，將讓青年助理大量參與政府運營。」至此，他已連續兩天強調起用青年高層官員的方針。 另外，最近尹錫悅與在野黨以往的基調不同，還對公務員及教員工會專職人員的工作時間免除製度（休假製度）和公共機關勞動理事製度表示贊成。由前民主黨代表金漢吉擔任委員長的尹錫悅直屬「新時代準備委員會」當天將在盧武鉉政府中擔當過重任的前監查院院長田允喆和前法務部長金升圭聘請為常任顧問。

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