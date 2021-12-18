禁止夜間健身引發退款糾紛：會員們「違約金不合理」 VS 健身房「我們也受到打擊」. December. 18, 2021 07:47. by 吳勝俊記者 ohmygod@donga.com. 「如果健身房在晚上9點受到限製，像我這樣下班後去健身房的人就很難光顧了。我想退掉會員卡，但對方說是扣除違約金後就不剩什麽了。」 上班族劉某（27歲）在上個月實行分階段恢復日常生活後，購買了健身房一年的會員卡。劉某下班後可以去健身房，雖然比周邊的行情貴，但還是選擇了24小時營業的健身房。但從18日起，營業時間限製到晚上9點，劉某認為很難使用，所以咨詢了退款問題，結果得到了令人失望的答復。劉某說：「這不是單純的變心行為，如果要退卡，每天要扣除1.2萬韓元，還要支付10%的違約金，這不合理。」 最近，由於加強防疫措施，健身館和學習咖啡屋等的運營截止時間被限製為晚9時，購買月票的消費者因此紛紛表示不滿。從這些設施的特性上看，上班族和學生在夜間經常使用，但實際上已難以使用，因此蒙受了損失。 首爾市江南區論峴洞A健身房的相關人士在與《東亞日報》的通話中解釋說：「一年的會員卡即使使用一個月也沒有退款的金額。」該健身房12個月的使用券為30萬韓元，在退卡時，作為違約金，要在會員卡金額中扣除12%和使用期間每天扣除1萬韓元。 健身房方面也對退款咨詢感到為難。首爾市江南區驛三洞B健身房的一名有關人士表示：「新冠疫情給我們帶來了經濟打擊，而且主要資金是顧客的會員卡費，因此，即使只給幾名顧客退款，也很難運營。」

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