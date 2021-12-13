美國法院判決「賣酒給酒後駕駛者的店家，向遺屬賠償356萬億韓元」. December. 13, 2021 07:42. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美國一陪審團日前作出判決，賣酒給酒後駕車造成死亡事故的司機的店家要向遺屬賠償3010億美元（約356萬億韓元）。即，店家明知客人喝得爛醉，仍然賣酒給客人，也要對之後發生的酒後駕駛事故承擔責任。 據美國有線電視新聞網11日報道，美國得克薩斯州新艾瑟斯縣法院陪審團7日對在事故發生前賣酒給酒後駕駛肇事司機的酒店老板做出了上述判決。報道說，受傷或死亡事件的賠償金額超過了2011年1500億美元的賠償判決，是美國歷史上最大的金額。 2017年11月，醉酒司機喬舒亞·德爾博斯克（29歲）在十字路口不顧紅燈，以146公裏的時速行駛，撞上了塔拉·金德萊德（59歲）和他的孫女奧祖尼·安德森（16歲）乘坐的汽車。該事故導致德爾博斯克和兩名受害者全部死亡。據屍檢結果顯示，德爾博斯克在事發當時血液中的酒精濃度為0.263%，處於醉酒狀態。受害者的遺屬表示，「賣酒給加害者的酒店也應該知道，加害者因飲酒而身心失控，且有可能對他人造成危險」，對酒店主人提起了民事訴訟。 不過，預計遺屬們難以實際得到巨額賠償金。因為，酒吧已在事件發生後於2019年關門，因為酒店主人也無力支付。遺屬方面的律師表示：「賠償金是象征性的金額。此次事件的意義在於向社會傳達警告酒後駕駛的危險性和過度銷售酒的信息。」

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