“全球最有影響力女性”第一位是斯科特，李富真排在第89位. December. 09, 2021 07:29. by 任寶美 bom@donga.com. 7日（當地時間），美國電子商務企業亞馬遜創始人傑夫•貝佐斯的前妻、美國慈善活動家麥肯齊•斯科特（51歲）被經濟媒體《福布斯》評選爲“2021年全球最具影響力女性”。從2011年到去年爲止一直穩居第一位的德國總理安格拉•默克爾（67歲）將于8日卸任，因此沒有列入今年的排名中。 2019年與貝佐斯離婚的斯科特當時獲得了亞馬遜全體股份4%的離婚協議金。之後她還簽署了承諾捐贈一半以上資産的“The Giving Pledge”。據《福布斯》推算，目前她的資産將達到592億美元（約71萬億韓元）。離婚後她共捐了86億美元，特別是今年捐了27億美元。《福布斯》評價說：“斯科特向各種慈善團體提供了巨額資金，給慈善事業帶來了很大的變化。” 排在第二位的是今年1月成爲美國曆史上首位女副總統的卡瑪拉•哈裏斯（57歲）。去年排在第3位的她今年超過了去年排在第2位的歐洲中央銀行（ECB）總裁克裏斯蒂娜•拉加德（56歲），上升到了第2位。拉加德今年排名第三。 美國通用汽車（GM）首席席執行官（CEO）瑪麗•貝拉排在第4位，美國微軟（MS）創始人比爾•蓋茨的前妻梅琳達•蓋茨排在第5位。美國富達投資公司首席執行官阿比蓋爾•約翰遜、西班牙桑坦德銀行總裁安娜•帕特裏西亞•博廷、歐盟執委會主席烏爾祖拉•馮•戴瑞恩、中國台灣地區領導人蔡英文、埃森哲首席執行官朱莉•斯威特進入前十名。新羅酒店總經理李富真（51歲）排在第89位，是韓國女性中唯一榜上有名的。

한국어