迫在眉睫的「滯漲」……急需援助弱勢群體. December. 04, 2021 07:23. . 上個月，消費者物價創下了9年11個月以來的最高增長率3.7%。相反，國民總收入（GNI） 5個季度以來首次出現負增長。國民口袋空空，但物價上漲，導致消費余力下降，經濟恢復勢頭也在減弱。甚至還有人擔心經濟蕭條中物價上漲的「滯漲」現象。被不斷上漲的物價和貸款利息壓得喘不過氣來的平民連維持生計都很吃力。 體現感受物價的生活物價指數上個月上漲5.2%，大大超過了消費者物價上漲率。從蔬菜、肉類等菜籃子物價到公共服務和石油類，應漲盡漲。錢貶值了，家計卻沒有錢花。反映國民實際收入情況的國民總收入在第三季度減少了0.7%。這意味著，雖然政府投入了災難補助等財政資金，但對家庭生活沒有任何幫助。 收入減少了，但是利息和房租等開銷卻很多。小商工人因為奧密克戎變異毒株再次被逼入絕境，除了公共工作崗位，沒有適合工作的地方。因為對未來感到不安，所以連僅有的錢都不花。第三季度的消費傾向（可支配收入與消費支出的比重）下降到了歷史最低水平。不安感導致錢包緊閉，進而導致經濟蕭條的惡性循環正在出現。 經濟合作與發展組織在當地時間1日發表的報告書中，下調了世界經濟增長率預測值。韓國銀行認為，今年很難實現4%的增長率目標。如果經濟蕭條，投資和工作崗位就會減少，百姓生活也只能變得更加困難。 美國聯邦儲備委員會主席傑羅姆·鮑威爾表示；「（物價上漲）比預期持續。」他還表示，為控製物價，將提前上調利率。韓國銀行也在研究明年1月上調利率的方案。上調利率有可能增加貸款利息，直接打擊平民家庭。由於貸款限製，很難貸款。平民金融研究院預測，今年尋找非法私人金融的「貸款難民」將超過10萬人。 經濟副總理洪楠基12月2日表示；「與主要國家相比，物價上漲幅度較小，12月份漲幅將趨緩。」國內外變數太多，不容樂觀，弱勢群體也難以支撐下去。政府雖然製定了607萬億韓元的「超超級預算」，但通過善心政策發放資金很難支撐平民生活。在預算執行過程中，要進行結構調整，同時要反映弱勢群體的支援對策，支持民間投資和增加工作崗位。

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