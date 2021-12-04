電視劇《地獄》主演劉亞仁：“我們的現實和地獄沒什麽不同”. December. 04, 2021 07:23. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “印象最深的是‘要想在世界舞台上亮相，劉亞仁最合適’的留言。” 演員劉亞仁（35歲•照片）在3日的視頻采訪中這樣說，似乎有些不好意思的大笑起來。這是他在面對國內Netflix電視劇《地獄》在全球大受歡迎後，評價中讓人心情最好的內容的提問時作出的回答。 上月19日公開的《地獄》除了一天之外，到本月1日爲止一直位居世界第一。劇中飾演邪教新真理會議長（主席）鄭鎮洙的劉亞仁也揚名世界。他說：“世界第一是一個不知道如何消化的概念，所以正在經曆一個苦惱的過程。”劉亞仁在《地獄》中展現了難以猜測是善人還是惡人的神秘演技。這是爲了表現“以最小限度的登場制造最大緊張感的人物”的鄭鎮洙。爲此，他還研究了適合展現空洞眼神的眼皮高度。人們紛紛稱贊他是“演技之神”。 《地獄》的世界觀乍看上去那麽不現實，如天使出現，告知特定的人去地獄的日期，在預告的時間出現地獄使者的內容，以及對不相信新真理會對超自然現象解釋的人的厭惡等。但是劉亞仁評價《地獄》是現實作品。他說：“《地獄》可能是在諷刺網絡上每天發生的戰爭和政界。” “眼前所面對的現實（與《地獄》中的現實）似乎沒有什麽不同。盲目相信從某處撿來的一行信息，強迫自己的信仰……該作品以稍微不同的方式表現了在現實生活中常見的厭惡、暴力和集體瘋狂。”

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