李在镕廣泛接觸美國財界，在白宮和國會開展「半導體外交」. November. 22, 2021 07:17. by 郭道英 now@donga.com. 已在美國進行一周訪問的三星電子副會長李在镕訪問了白宮和國會大廈，就當地投資及全球供應鏈問題等懸案進行討論，展開了「半導體外交」。預計，約20萬億韓元規模的三星電子美國代工（半導體委托生產）新工廠投資計劃也將在本周公布。 據三星電子21日透露，14日啟程出訪的李在镕當地時間18日和19日在華盛頓特區會見了政界人士，擔任了民間外交官的角色。在此之前，李在镕於16日和17日與生物企業莫德納和世界第一大通信企業威瑞森的最高經營層見了面。 李在镕18日前往美國國會大廈，會見了負責半導體投資支援法案的核心議員。據悉，李在镕在席間要求國會協助相關法案的通過。參加相關活動的美國國會相關人士表示：「據我所知，將在本周內正式公布（代工）工廠候選地點。」 據悉，李在镕19日會見白宮高層人士，就成為全球焦點問題的半導體供應鏈問題解決方案、聯邦政府對半導體企業的獎勵等問題進行了討論。白宮單獨邀請外國企業的代表，安排與核心幕僚面談日程，是非常罕見的事情。此前，美國商務部為檢查全球半導體供應鏈，要求三星電子等79家全球企業提供供應鏈資料，三星電子也在時限之前提交資料，正在等待後續措施。三星方面沒有公開在美國國會和白宮接觸過的人士的姓名。 李在镕結束東部地區的日程後，直接前往西部，20日在華盛頓州拜訪了微軟、亞馬遜等信息通信技術企業。據悉，李在镕會見微軟首席執行官薩蒂亞·納德拉，不僅討論了半導體、移動通信技術，還就虛擬現實、增強現實、元宇宙等新興的下一代技術的合作和軟件生態系統的擴張問題交換了意見。他與亞馬遜管理層討論了擴大人工智能和雲計算等革新技術合作的方案。 據三星電子透露，這是李在镕自2016年7月參加全球企業家的非公開聚會「太陽谷會議」後，時隔5年零4個月再次訪問美國。企業界相關人士表示：「特別是在這次出差中，不僅是當地企業家，還會見了美國核心政界人士，為解決全球供應鏈問題、增進韓美友好發揮了民間外交官的作用，進一步提高了作為三星大老板的地位。」 據悉，李在镕將與美國當地企業家舉行會談，預計24日回國。

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