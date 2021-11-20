“Hot 6”李晶恩最終戰首輪單獨領跑，“將竭盡全力去贏得賽季首勝”. November. 20, 2021 07:39. by 姜泓求 windup@donga.com. 在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽本賽季最後一場比賽的第一天，“Hot 6”李晶恩（25歲•大方建設•照片）處于單獨領先位置。 19日，在美國佛羅裏達州那不勒斯迪伯倫高爾夫俱樂部（72杆）舉行的LPGA巡回賽最後一場CME集團巡回賽錦標賽上，李晶恩在沒有吞下柏忌的情況下，僅小鳥球就抓住了8個，以中間合計低于標准杆8杆的64杆暫時登上了第1位。李晶恩領先金世煐（28歲）等並列第2位的集團1杆。 李晶恩在16至18號洞連續抓住3個小鳥球，收尾階段的集中力非常突出。李晶恩在2019年5月獲得美國女子公開賽冠軍後，將向巡回賽第2個冠軍發起挑戰。今年她的最佳成績是在7月份大滿貫賽事依雲錦標賽上獲得的亞軍。李晶恩表示：“我的目標是在沒有柏忌的情況下進行比賽，我做到了。今年的目標是贏得一場勝利，但賽季僅剩下一場比賽。我將竭盡全力。”也就是說，隨著正在矯正中的後揮杆變得更加方便，可以展開更加精巧、攻擊性的比賽。此次比賽的冠軍獎金（150萬美元•約17.8億韓元）是曆屆女子比賽的最高獎金。 女子高爾夫世界排名第2位的高真榮（26歲）以2個柏忌、5個小鳥球、中間合計低于標准杆3杆共69杆的成績並列位于第25位。與高真榮爭奪勞力士年度“最佳球員獎”的世界排名第一的內莉•科達（23歲•美國）領先高真榮3杆，並列位于第六位。

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