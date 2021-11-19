法國政府：“《直指心體要節》韓國展覽，如果無扣押之虞將積極考慮”. November. 19, 2021 07:19. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 法國政府表示，對于本國國立圖書館收藏的《直指心體要節》（以下簡稱“直指”）的韓國展出，如果無扣押之虞，將積極進行討論。最近，在歐洲各國的文化遺産返還活動非常活躍的情況下，圍繞著這種氛圍，在國內舉行《直指》展覽的可能性備受關注。 韓國文化體育觀光部長官黃熙17日（當地時間）在法國巴黎舉行記者招待會時表示，兩天前在與法國文化部長羅茲林•巴什洛納肯面談時，進行了上述談話。當時，黃部長要求在韓國展示《直指》，但巴什洛納肯長官回答說“擔心在韓國被扣押”。對此，黃部長表示：“韓國政府將提供保證，保證不會發生這種事情。”對此，巴什洛納肯長官也表示：“那樣的話，（在韓國展示《直指》）有什麽不可以的？將積極研究。將邀請擁有《直指》的法國國立圖書館進行實務協商。” 1377年在忠北清州興德寺發行的《直指》是世界上現存最古老的金屬活字書籍，2001年被列入聯合國教科文組織世界記憶名錄。1886年就任第一任法國駐韓公使的柯林•德•弗蘭西于1890年代初從國內收集後帶回了法國。1911年在巴黎拍賣的《直指》被當時的古董收藏家亨利•韋伯收入囊中。他于1952年將此捐贈給法國國家圖書館。 此前，法國方面一直主張說：“《直指》不是掠奪或被盜的文化財産，因此韓國收回的理由很少。”2018年也曾推進在韓國舉行展覽，但由于法國方面要求韓國立法禁止將海外文化遺産帶到韓國進行展覽時進行扣押和沒收的法案而告吹。

한국어