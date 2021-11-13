首爾重患者室運轉率高達75.4%，超過“熔斷機制”標准. November. 13, 2021 07:08. by 劉根亨記者•金素敏記者 noel@donga.com,somin@donga.com. 1日，在開始階段性的日常恢複（與新冠病毒共存）2周後，出現了因重症患者增加導致病床不足等醫療超負荷現象。隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的擴散速度加快，兒童之家開始引入限制未接種疫苗者出入的“防疫通行證”。 防疫當局12日表示，以11日下午5時爲准，首爾新冠肺炎重症患者病床使用率達到75.4%。這超過了當初政府作爲啓動緊急計劃（circuit breaker•熔斷機制）的標准提出的“重症監護室運轉率75%”。仁川（72.2%）和京畿（70.3%）的重症病床位中，也70%是新冠肺炎患者。 韓國政府12日再次下達了“病床動員令”。政府下達了在首都圈內7所700個病床以上的綜合醫院追加確保52個准重患者病床的行政命令。這是繼5日後，一周後再次下達的行政命令。中央災難安全對策本部第一控制官李起基表示：“正在討論減少患者住院天數，並對提早出院的醫院給予獎勵的方案。” 新冠病毒肺炎床位不足的原因是重症患者的增加。12日，新冠病毒危重患者人數爲475人，連續三天創曆史新高。但當天新確診患者人數爲2368人，比前一天（2520人）小幅減少。 政府正在考慮加強防疫。首先，最近集體感染人數增加的兒童之家將采用新的防疫通行證。另外，對于飯店、咖啡廳等未引入防疫通行證的設施，如果多次違反防疫守則，將從地方自治團體的角度允許引入防疫通行證。

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