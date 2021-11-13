執政黨：「大莊洞特檢，要到檢察機關調查結束之後」 VS 在野黨：「應立即實施特檢」. November. 13, 2021 07:08. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 就總統候選人李在明表示有條件接受有關大莊洞開發特惠疑惑的特別檢察，共同民主黨明確表示，（特檢）要到「檢察機關調查之後」，似乎確定了「先檢察機關調查，後特別檢察」的基調，開始調整速度。 共同民主黨代表（黨首）宋永吉12日在該黨選舉對策委員會總管本部長團會議上表示：「李在明在寬勛討論會上表示，特檢也可以接受」，「他是在再次強調，先完成目前正在進行的檢察機關的徹查，再進行公調處（高層公務員犯罪調查處）調查。」他強調：「目前階段，應協助檢方和公調處的調查。」意思是，將在觀察檢察機關的調查結果後，再決定是否接受特檢。 該黨選舉對策委員會首席發言人高勇進在當天的會議結束後對記者們表示：「輿論對（應實施）特檢的支持度很高，（在野黨）言語中好象是執政黨在逃避一樣，所以李在明才會說（有條件接受特檢的）話」，「你們可以理解為，他的立場是『以調查結果為前提接受特檢』。」 對此，共同民主黨一名相關人士表示：「從內部來說，既有應立刻推進特檢的意見，也有應該再觀察一段檢察機關的調查結果的意見，由於存在分歧，黨內出現的聲音確實有些混亂」，「我們的立場是，先關註檢察機關的調查結果，如果一定要實施，我們不會逃避。」與李在明關系密切的某國會議員表示：「以處理前國會議員郭尚道辭職案為契機，有可能對和大莊洞開發疑惑有牽連的在野人士進行全面調查」，「如果一定要在目前情況下提起特檢，在我們看來，那將是自找完全沒有必要的調查。」 對此，國民力量黨院內代表金起炫在該黨院內對策會議結束後會見記者，強烈抨擊稱：「最終還是一方面適當安撫輿論，表現出好像接受特檢的姿態，最終是為了逃避特檢而采取的轉變當前局面的小伎倆。」金起炫表示：：「哪怕是在現在，應該盡快實施（特檢），在大選之前做出結論。」他還直指李在明稱：「如果出現被稱為大莊洞事件幕後主使的『那位』成為總統的情況，這像話嗎？」

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