最早將于明年上半年提供無人機-機器人快遞服務. November. 11, 2021 07:21. by 世宗=金亨民記者 kalssam35@donga.com. 最早將于明年上半年（1~6月）推出利用無人機或機器人的快遞服務。計劃在快遞配送困難的島嶼或山區等地投入無人機，並將機器人用于快遞的裝卸和分類。 企劃財政部10日表示，通過“一步模式”政策，與利害相關人士達成協議，決定在《生活物流服務産業發展法》中規定的運輸工具中加入無人機和機器人。一步模式是爲了減少新事業者進軍特定市場時與現有事業者等的摩擦並達成共識的政策。 隨著非面對面服務的增加，配送及快遞産業的擴大，今年1月爲了保護快遞、配送等生活物流從事者的權益，發展物流産業，制定了“生活物流服務發展法”，但是無人機和機器人沒有被包括在法律規定的運輸工具中。因爲出租車、轎車、面包車等現有的事業者擔心工作崗位減少而反對。但是此次通過一步模型達成協議，無人機和機器人也將被認可爲運輸工具。 據此，政府將于明年年初推進在《生活物流服務發展法》中包括機器人和無人機的法律修訂。政府的目標是，最快在明年上半年內使修改案在國會通過並實現商用化。 政府一位有關負責人表示：“政府將于明年制定具體支援計劃，以便與現有業界共存、保護生活物流從事者以及發展生活物流服務産業。”

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