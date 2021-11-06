“嘎嘎”的鵝叫聲拯救了羅馬. November. 06, 2021 07:10. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 公元前390年，羅馬遭到統治高盧（法國）北部地區的塞農人（Senones）的攻擊。接連敗給塞農人的羅馬人被困在羅馬卡比托利歐山丘（Collis Capitolinus•意大利羅馬七座山丘之一，也是最高的一座）上。有一天深夜，塞農人偷偷潛入卡比托利歐山丘，試圖攻擊羅馬人……突然，“嘎嘎”的聲音打破了夜晚的寂靜。被嘈雜的聲音驚醒的羅馬人察覺到了入侵危機，好不容易擊退了敵人。 羅馬的功臣是鵝。在赫拉神殿裏養的鵝發現入侵者後開始嘎嘎大叫。領地動物鵝在自己領地內發生危險時發出聲音。聽覺和視覺發達的鵝拯救了羅馬。 公元前525年，波斯入侵埃及，在士兵的盾牌上畫了一只貓。這是對像神一樣崇拜貓的埃及人的弱點的攻擊。最終埃及在戰爭中戰敗，成爲波斯的附屬國。1959年，政治家菲德爾•卡斯特羅（926∼2016年）在古巴發表了演說。他在演講的中途放飛了一只白鴿，但鴿子飛回到了卡斯特羅的肩膀上。古巴人被象征和平的鴿子留在卡斯特羅身邊的場面感動，紛紛開始支持卡斯特羅。 像這樣這本書介紹了對世界史産生巨大影響的動物。每個動物都有5頁左右的小故事，具有很高的可讀性。如果對曆史和動物感興趣的人閱讀這本書，就會學到很多瑣碎而有趣的知識。

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