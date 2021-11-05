RCEP明年1月生效……日本：「期待與韓國、中國的首個自貿協定」. November. 05, 2021 07:27. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 隨著中國、日本等10個國家之間的區域全面經濟夥伴關系協定（RCEP）將從明年1月起生效，日本國內出現了對搞活經濟的期待。有預測認為，隨著RCEP的生效，日本國內生產總值將增長2.7%。韓國雖然也在RCEP上簽了字，但由於國會還沒有批準，沒有被包括在明年1月生效的國家之中。 日本外務省3日宣布：「隨著澳大利亞和新西蘭2日批準RCEP，RCEP生效的條件已經充分」，「從明年1月1日起，RCEP將在日本、中國、澳大利亞、新西蘭、新加坡、越南、泰國、文萊、柬埔寨、老撾等10個國家生效。」包括韓國在內，印度尼西亞、馬來西亞、緬甸、菲律賓等5個國家尚未提交批準文件。 RCEP是成員國之間相互降低關稅以活躍區域內貿易的多國間自由貿易協定。如果15個簽署國全部完成批準程序，RCEP將成為比沒有美國參與、有11個國家簽署的《全面與進步跨太平洋夥伴關系協定》（CPTPP）規模更大的世界第一大自貿協定。以2019年為準，成員國整體貿易規模達5.6萬億美元（約6600萬億韓元，占全球31.9%），國內生產總值達26萬億美元（30.8%），人口22.7億人（29.7%）。RCEP是包括韓中日三國、今後發展潛能巨大的東盟在內的自貿區，因此備受關註。 日本政府發言人、官房長官松野博一4日在記者會上表示：「隨著世界經濟增長中心地區與我國連接，將為經濟增長作出比現在更大的貢獻。（日本）將發揮主導作用。」 《日本經濟新聞》分析說：「日本與韓國和中國簽訂的第一個自貿協定將開始啟動。預計將帶來將日本國內生產總值提高2.7%左右的效果。」《讀賣新聞》報道說：「參加國對經濟復蘇的期待越來越大，同時對想要在亞太地區貿易領域掌握主導權的中國的警戒心也越來越高。」 印度也曾試圖參與RCEP，但在最終簽名時置身在外。印度在與中國的貿易中飽受逆差困擾，擔心廉價的中國產品的攻勢會更加猛烈，所以決定不參與。

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