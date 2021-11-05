「想工作」的非經濟活動人口400萬，創歷史新高. November. 05, 2021 07:27. by 周愛眞 jaj@donga.com. 一項調查結果顯示，目前不在工作也不進行求職活動的非經濟活動人口中，想在今後一年內開始工作的人接近400萬人，創歷史最高紀錄。在補習班等地準備就業的人也達到87萬人，以8月份為準是最多的。 統計廳4日公布的《非工資勞動及非經濟活動人口附加調查結果》顯示，以8月份為準，今後1年內有就業或創業意向的非經濟活動人口達399.4萬人。這一數字比一年前增加87000人，也是自2016年開始進行相關調查以來的最高值。特別是，在20多歲非經濟活動人口中，有一半（50.1%）希望在1年內就業或創業。 這些人大部分（93.7%）希望就業而不是創業，工作主要是為了賺取生活費和零用錢（72.0%）。希望就業時月平均工資為200萬∼400萬韓元的人比例最高，占41.8%。希望就業的領域包括事業·個人·公共服務業（57.1%）、批發·零售·飲食住宿業（15.6%）等。 非經濟活動人口是指15周歲以上人口中，既非就業也非失業狀態的人。截止到8月，全體非經濟活動人口為1675.8萬人，比1年前減少了10.6萬人。這是因為，隨著新冠疫情帶來的就業沖擊有所緩解，已經就業或因求職成為失業者的人越來越多。

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