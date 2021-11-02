習近平、岸田文雄就盧泰愚逝世發來唁電. November. 02, 2021 07:28. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 中國國家主席習近平和日本首相岸田文雄等人就韓國前總統盧泰愚10月26日去世發來唁電。 韓國外交部1日表示，已經接到了來自中國、日本、泰國、科威特、巴林、匈牙利、危地馬拉、馬爾代夫、塞舌爾、加蓬等10個國家的唁電。外交部一名官員表示：「中國和日本以對前總統的禮儀表示哀悼，以首腦的名義發來唁電。」 盧泰愚在任期間推進北方政策，韓國於1992年與中國建交。中國駐韓國大使邢海明10月28日來到設在首爾大學醫院的靈堂表示：「盧（泰愚）前總統是中國的老朋友。決定中韓建交的業績至今仍對我們兩國國民具有意義。」中國外交部部長助理吳江浩還前往設在北京韓國駐華大使館的盧泰愚靈堂表示哀悼。 美國國務院發言人普賴斯當地時間27日發表聲明稱：「就盧泰愚前總統逝世向韓國國民表示深切慰問。」普賴斯評價說：「盧前總統留下了復雜的遺產（complicated legacy）」，「他在任期間（的業績）有鞏固韓國的民主傳統、加入聯合國、對韓半島無核化的強烈承諾等。」

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