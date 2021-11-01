“讀書就像走進另一個世界”. November. 01, 2021 07:25. by 水原=田彩恩記者 chan2@donga.com. “我一生中唯一一直在做的就是讀書。” 擔任法官將近30年，同時也是首位女性大法官和國民權益委員長的前大法官金英蘭（65歲）。以這樣的頭銜相遇的她絕對是一個“讀書狂”。從有著自己特有的讀書習慣到被智能手機和Netflix占用讀書時間而感到悲傷，這些都與讀書愛好者的心情極爲相似。上月28日，記者在位于京畿道水原市亞洲大學的研究室見到了她。她最近出版了描述自己一生的讀書經曆的隨筆《時代的讀書》（創批出版社）。 “在小學的時候讀過阿爾貝•加缪（1913 ~ 1960年）的《局外人》。那時候書很珍貴，只要有機會就只能什麽都看。去朋友家玩，爲了看插在書架上的《世界文學全集》，連玩都忘了。” 金前大法官對書的喜愛在擔任法官時也沒有消失，甚至引起了周圍人的疑惑。當其他法官問她“你是法官，爲什麽要看小說”時，她這樣回答。“瑪莎•努斯鮑姆曾說，法官審判就像讀者閱讀小說一樣。因爲了解當事人的心情和理解小說中的場景並沒有什麽不同。” 在這本書中，她表示，從英國小說家多麗絲•萊辛（1919 ~ 2013年）的《金色筆記》、《幸存者回憶錄》等書中可以窺視到站在女性主義視角對社會的理解。也有人把弗朗茨•卡夫卡（1883 ~ 1924年）的“性”解釋爲對官僚主義世界的悲觀預測。 現在是影像媒體和互聯網掌握講故事和提供信息領域的時代。小時候經常看書睡著的她最近也經常晚上用智能手機確認即時通訊或看電視劇。盡管如此，她還是表示：“永遠不得不去愛只有書籍這一媒介才能給予的固有經驗。” “讀書就像走進另一個世界。通過影像媒體觀看別人想象的世界是一種愉快的體驗，但是通過書展現自己的想象力也會給你帶來刺激的體驗。”

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