對弱者較弱的克利夫蘭騎士隊，對強者連續取得3連勝. October. 29, 2021 07:32. by 金培中 wanted@donga.com. 美國職業籃球(NBA)克利夫蘭騎士隊正氣勢如虹。 28日，克利夫蘭騎士隊在美國加利福尼亞州洛杉矶斯台普斯中心舉行的與洛杉矶快船隊的比賽中，以92比79獲勝。這是自開賽2連敗後的3連勝。 就像鬼怪隊一樣。在對陣孟菲斯灰熊、夏洛特黃蜂等上個賽季未能進入季後賽(PO)的球隊時敗北的克利夫蘭騎士隊戰勝了亞特蘭大老鷹、丹佛掘金等進入上賽季PO的強隊。面對上個賽季以西部第4位進入PO的快船隊，科林•塞克斯頓(26分，7個籃板球，3次搶斷)和達柳斯•加蘭(16分，4個籃板球，6次助攻)等猛將表現出色，從比賽初期開始就一直保持領先。快船隊的當家球星保羅•喬治當天以30%的低命中率只拿下了12分和10個籃板球。 另外，本賽季備受期待的“超級球隊”們雙雙被擒獲。勒布朗•詹姆斯缺陣的洛杉矶湖人隊以115比123負于俄克拉荷馬雷霆隊。在第2節剛開始，湖人隊一度將比分優勢拉大到26分，看起來將輕松取勝，但在第3節場上風雲突變，俄克拉荷馬雷霆隊本節拿到41分，一舉反超了比分。據ESPN報道，在過去的25年裏，湖人隊領先25分以上的比賽共有230場，但此前從未輸過。對于湖人隊來說，這是曆史性的大逆轉失利。布魯克林籃網隊以93比106負于邁阿密熱火隊。

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