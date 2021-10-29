受全球供應難的影響中美物價持續上漲，韓國進口物價也亮起紅燈. October. 29, 2021 07:32. by 兪載東 jarrett@donga.com. 受全球範圍內的供應大亂的影響，美國和中國等全球經濟的通貨膨脹壓力正在增大。面臨嚴重的招聘難和供應鏈危機的美國企業因無法承受費用的增加，正在接連上調産品價格。最近遭受電力難和原材料價格暴漲直接打擊的“世界工廠”中國的物價也大幅上漲。在中國的通貨膨脹擴散到全世界的危險增大的情況下，韓國的進口物價也進入了緊急狀態。有人預測說，隨著供應鏈危機阻礙經濟複蘇，美國第三季度(7至9月)的經濟增長率僅爲前一季度的一半水准。 27日(當地時間)，據《紐約時報》(NYT)和《路透社》等媒體報道，當天公布第三季度業績的美國主要企業一致預告將上調産品價格。也就是說，將原材料和人工費上漲帶來的費用增加部分最終轉嫁給消費者。 快餐連鎖店麥當勞表示，爲了反映人工費和原材料價格的上漲部分，今年將把産品價格上調6%左右。據悉，麥當勞因招聘難，今年的人工費已經上漲了10%以上，食品材料和其他材料的價格也最多增加了4%，正在承受費用壓力。爲應對物價上漲，已經將産品價格上調1.5%的食品企業Kraft Heinz表示，明年也將繼續保持這種價格政策基調，暗示了進一步上調價格的可能性。可口可樂也在當天公布業績時表示：“如果人工費和物流費用保持較高水平，可以根據需要上調價格。”全球制造企業3M也表示：“聚丙烯等原材料費用和人工費面臨上漲。爲應對通貨膨脹和供應鏈壓力，將上調産品價格。 企業之所以出現這種上調價格的現象，主要原因是最近出現了罕見的人力難和供應鏈危機。在美國，每月招聘人數持續超過1000萬人，需要很多人手，但由于真正做事的人不足，各企業爭先恐後地提高工資。另外，隨著港口和陸地物流出現瓶頸現象，企業對單價較高的航空貨物的依賴度提高，甚至出現了幹脆啓用自己的貨船的企業。

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