「朴正熙逝世42周年」，在野黨總統競選人與領導層前往顯忠院參拜朴正熙墓地. October. 27, 2021 07:18. by 張寬錫 jks@donga.com. 迎來前總統朴正熙逝世42周年的26日，國民力量黨總統候選人和黨領導層一齊來到國立首爾顯忠院，同聲追悼朴正熙。 國民力量黨代表（黨首）李俊錫、院內代表金起炫等黨領導層以及總統候選人——國會議員洪準杓、前議員劉承旼、前濟州島知事元喜龍當天上午來到位於首爾市銅雀區的首爾國立顯忠院，前往朴正熙前總統和陸英修女士的墓地焚香後默哀。 洪準杓在現場回憶道：「10·26事件時，在群眾中在市政府前看到有靈車經過。這真是一件悲劇的事件。」劉承旼追悼說：「（朴正熙前總統）從數千年的貧困和青黃不接中解放國民的功勞將載入史冊。」元喜龍追悼說：「深切想到，如果是像來自未來的朴正熙這樣的創新者，會給國民帶來什麽希望的鑰匙。」 當天下午，另行參拜朴正熙墓地的前檢察總長尹錫悅追悼說：「以洞察力和眼光為韓國成為產業國家奠定了基礎。」 卷入「美化全鬥煥爭議」的尹錫悅計劃於11月2日訪問光州，參拜國立5·18民主墓地等。其陣營相關人士表示：「25日在大田舉行的電視討論會結束後，也提到了尹（錫悅）前總長立即選擇光州行的方案，但考慮到有可能事與願違、卷入「突襲訪問」的新爭議，因此決定了以公開日程前往光州的方針。」洪準杓陣營發言人呂明對此批評稱：「尹前總長在5·18墓地遭到了憤怒的光州市民的圍攻，想面對嶺南地區居民與保守右派的營造『受進步勢力打壓的第一在野黨總統候選人』的『形象』，」「他還是取消『光州訪問秀』為好。」

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