朴泰正女士升天. October. 26, 2021 08:55. by 龍仁=劉彩妍記者、龍仁=實習記者延世大學政治外交系4年級學生李采完 ycy@donga.com. 安重根義士的侄媳婦朴泰正女士23日去世。享年91歲。 故人25日被安葬在安葬安重根義士的侄子、她的丈夫安珍生的京畿龍仁市天主教墓地。在丈夫安珍生1988年先行離世後，故人30多年來一直與貧困和病魔作鬥爭。故人7月因肺炎病情惡化，3個月後去世。遺屬們因為沒有經濟能力而沒能設置靈堂。故人最後走的路上，只有包括采訪團在內的16名吊客和2個花環。 故人在首爾大學英文系3年級就讀時，先在外國公司工作，後於1954年與安重根義士的弟弟安正根義士的兒子珍生結婚。當時，故人的英語和法語實力非常出色，甚至超過了教授。安珍生在意大利傑諾瑪工程大學成為首位獲得造船工程博士學位的韓國人。 安珍生從1962年開始外交官生涯，故人和兩個女兒也在海外生活了很長時間。但是，安珍生在1980年擔任外交安保研究院本部大使時，被全鬥煥政權強製解職，後患上了腦梗塞，家道開始沒落。據說，積攢下來的家產幾乎都用在了治療費上。 據說，安珍生對因獨立運動敘勛等持消極態度，認為「不能因為父親的獨立運動業績而讓我受益」。但是故人在看護丈夫的同時，找到公公的獨立運動記錄，提交給了相關機關等，積極展開了活動。在故人的努力下，安正根義士在1918年大韓獨立宣言上簽名等功績得到認可，1987年被授予獨立章。 與病魔作鬥爭的安珍生1988年去世後，故人等家人飽受生活之苦。由於沒有特別的職業或收入，包括基礎年金和家庭支援費等約100萬韓元，是故人和兩個女兒、孫女禹成和（音，35歲）四口人一個月的生活費。 故人最後的安身之所是首爾市陽川區的49平方米（15坪）租賃公寓。就連這一住處，在首爾住宅城市公社要求上調租金時，也因為找不到上漲的部分，只能向周圍的人伸手求助。故人的孫女禹成和說：「我一直以接受周圍人的幫助或以房子為擔保收取債務的方式生活下來。」 當天出席出殯儀式的一名親戚表示：「故人的家人在安重根義士遺屬之間也是『疼愛的手指』。因為生活太貧困，家人也都伸出了援助之手。」2017年本報報道了故人一家的不幸遭遇後，有慈善人士表示要捐贈房子，但故人拒絕說：「請用在更困難的人身上。」 故人在安重根義士義舉日（10月26日）112周年前3天去世。故人的大女兒安基秀也於今年3月去世，安正根義士的家人只剩下故人的二女兒基麗和孫女成華兩人。生前幫助故人的延世大學教授李鐘秀表示：「收到故人一生珍藏的安重根、安正根兄弟拍攝的照片膠卷，正在試圖進行特殊沖印。兩位義士的遺骸也沒有得到收殮，在這種情況下，這將成為重要的史料。」

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