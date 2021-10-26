文在寅發表施政演說. October. 26, 2021 07:34. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 文在寅總統25日表示：「政府通過史無前例的擴張財政，引領了快速、強有力的經濟復蘇，其結果，在主要發達國家中最快恢復到了新冠疫情危機之前的水平。」國民力量黨苛刻地批評稱，「清一色的自吹自擂和坐享其成」。 文在寅當天在國會舉行的《2022年度預算案施政演說》中表示：「明年的預算是為了從新冠危機中完全恢復日常和民生的預算。明年財政的作用也必然會很大。」他還表示：「在新冠危機局面下，擴張財政引領了經濟和雇用的恢復，並帶動了稅收的擴大，從而產生了有助於財政健全性的良性循環效果。」在文在寅擔任總統第一年的2017年，國家預算約為400萬億韓元，明年的預算則是歷史上最大的604.4萬億韓元。 不過，文在寅就房地產問題表示，「這仍然是最高的民生問題和改革課題，」卻並未提及具體解決方法。就房地產價格上漲等引發的超額稅收問題，他表示：「從結果上看，稅收預測出現偏差可能會受到批評，但這表明經濟復蘇勢頭比預期強勁，對整個國家經濟來說是一件好事。」 對此，國民力量黨首席發言人許恩娥在評論中批評說：「自己出了風頭，責任卻轉嫁給下屆政權乃至未來一代，不負責任的行為達到了極致。」

한국어