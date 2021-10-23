馬東錫：“重拳武打動作是導演提議的場面”. October. 23, 2021 07:28. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “揮重拳或用手掌猛拍的武打動作是克洛伊•趙導演提議的，導演在看了我之前出演的電影後，做了很多研究，然後說一定要把這些放進電影裏。” 在將于下月3日上映的漫威電影《永恒族》中，韓國人首次扮演漫威英雄的演員馬東錫22日在視頻媒體座談會上做出了上述表示。在最近公開的《永恒族》預告片中，出演英雄“吉爾伽美什”的馬東錫對人類最古老的敵人“異變人(Deviants)”揮重拳或用手掌猛拍的場面。他的一記“火拳”讓異變人飄向空中。這樣的武打動作與他在電影《犯罪都市》、《釜山行》等中表現出的馬東錫牌赤手空拳動作相似。 他說：“趙導演運用了很多我長期從事的拳擊一樣的動作風格，爲我創造了‘吉爾伽美什’的角色。與原作漫畫不同，導演和漫威把吉爾伽美什這一角色換成了亞洲人等，爲了給我這個角色換了很多東西。 他選擇這部電影，對趙導演的粉絲心也起到了一定作用。趙導演憑借電影《無依之地》(Nomadland)包攬了奧斯卡獎最佳影片獎等200多個獎項。他說：“趙導演是一位非常出色的導演，能夠均勻地理解藝術性和商業性。”趙導演在沒有試鏡的情況下就選擇了他扮演吉爾伽美什。 在電影中，吉爾伽美什是從7000年前開始就隱藏在地球上的不朽英雄種族“永恒族”的一員。與飾演同一種族“泰娜”的安吉麗娜•朱莉等人合作。他說：“和朱莉的拍攝感覺就像遇到了很久以前就認識的朋友。朱莉說感謝能有合作的機會，說她是我的粉絲。” 當天，朱莉突然出現在正在美國洛杉矶舉行視頻座談會的馬東錫身後，與他擁抱等，表現出了交情。朱莉說：“和他拍攝動作戲是難以置信的興奮經曆。”馬東錫說：“以拍攝《永恒族》爲契機，今後可能會繼續和漫威合作。我認爲這是一個非常好的機會。” “這部電影傳達了這樣的信息，每個英雄團結在一起，就會成爲最強大的英雄。希望很多人能以這部電影爲契機，以寬廣的胸懷看待彼此，並融合在一起。”

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