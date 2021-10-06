面臨大規模電力短缺，中國再次「舉白旗」進口澳大利亞煤炭. October. 06, 2021 07:21. by 李恩澤 nabi@donga.com. 英國《金融時報》4日報道，為了報復在中美矛盾中站在美國一邊的澳大利亞，中國當局阻止了澳大利亞產煤炭的進口，但由於煤炭不足事態嚴重，中國進口企業開始裝卸澳大利亞產煤炭。有分析認為，由於煤炭不足導致發電站運營中斷，引發大規模電力難，面臨四面楚歌狀況的中國屈服於澳大利亞。 據《金融時報》報道，從上月底開始，中國主要港口正在從在海上待命的澳大利亞貨船上卸載煤炭。國際船舶經紀公司百力馬-艾斯盟的貨物負責人尼克·裏斯提克表示：「45萬噸煤炭已經卸貨。」能源咨詢企業Kpler也向《金融時報》表示，上個月從5艘船上卸載了38.3萬噸澳大利亞產煤炭。當地貿易商認為，中國當局發出了「允許通關」的信號。 去年，中國命令國營能源企業和鋼廠「停止進口澳大利亞產煤炭」。這是對世界最大煤炭出口國澳大利亞的貿易報復。由於這一措施，澳大利亞蒙受了約39億美元（約4.6352萬億韓元）的損失。 隨著澳大利亞產煤炭被禁止進口，加上中國國家主席習近平推行「環保低碳」政策，中國出現了煤炭短缺現象。這導致中國東北部的電力短缺，部分地區工廠停產，家庭用電也受到限製。吉林省等中國各地方政府為在印度尼西亞、俄羅斯、蒙古國、哈薩克斯坦等地確保煤炭而竭盡全力，但隨著世界煤炭需求的增加，價格也暴漲，因此很難進口。

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