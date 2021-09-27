三星電子公布與腦神經網相似的新一代AI半導體開發方案. September. 27, 2021 07:17. by 林賢錫 lhs@donga.com. 三星電子等的研究•技術團隊在世界性學術雜志上發表了以像人的腦神經網一樣的方式啓動的新一代人工智能半導體開發方案。有評價稱，三星電子在開發以再現認知、推論等大腦高層功能爲目標的“神經元半導體”方面又向前邁出了一大步。 三星電子26日表示，由綜合技術院會員兼哈佛大學教授鹹敦熙、哈佛大學教授朴弘根、三星SDS總經理黃聖佑、三星電子副會長金基南執筆的神經形態(Neuromorphic)主題論文已刊登在英國學術雜志《自然電子(Nature Electronics)》上。 三星電子從2019年開始與哈佛大學共同研究的神經形態半導體將使用在人類大腦神經網和神經細胞(神經元)發生電信號時，讀出神經元切入點産生的微小信號後，找出其切入點，將神經網制作成地圖的技術。通過將神經網地圖貼在存儲器半導體上的方式，使各存儲器起到神經元之間的切入點作用。 三星電子解釋說：“要想用電腦分析神經網測量的龐大的信號，並組成神經網地圖，需要很長時間，但論文提出了用測定信號驅動存儲器平台，快速下載神經網地圖的劃時代的技術觀點。”

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