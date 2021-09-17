美國“體操傳奇”拜爾斯：“爲什麽放任主治醫生的性虐待？”. September. 17, 2021 07:38. by 金東昱 creating@donga.com. 美國女子體操“活著的傳奇”西蒙•拜爾斯(24歲)不停地流眼淚。15日，在美國華盛頓聯邦議會大廈舉行的美國參議院聽證會上，她和美國體操代表隊的隊友們站在一起。這是針對曾在美國女子體操國家隊效力20多年間對國家隊選手和密歇根州立大學選手等超過330人長期實施性暴力，目前正在服刑的國家隊主治醫生拉裏•納薩爾的聯邦調查局(FBI)和法務部調查的問題點作證的場合。 2016裏約奧運會四冠王拜爾斯也是受害者之一。拜爾斯說：“我想譴責放任納薩爾犯下性虐待的系統。”這是對聯邦調查局事先知道納薩爾正在實施性虐待，但沒有采取特別措施的批評。拜爾斯說：“聯邦調查局似乎對我們的問題視而不見。現在必須讓他們知道，如果捕食者傷害孩子們，後果將十分嚴重。我受夠了。” 法務部7月公開的調查記錄顯示，對納薩爾的首次調查始于2015年7月，但對幾種犯罪行爲推遲了程序。隨著聯邦調查無法順利進行，納薩爾對70名以上選手的追加犯罪接連不斷。拜爾斯要求對涉事的聯邦調查局人員和司法部人員進行起訴。 與拜爾斯一起，麥凱拉•莫羅尼、阿裏•雷茲曼、麥吉•尼科爾斯等其他3名美國代表出身的女子體操選手用激昂的語調表示：“不能再犯這樣的罪行”，親自作證納賽爾的犯罪對她們的人生産生的持續傷害。 FBI局長克裏斯托弗•雷表示：“這是不可饒恕的事情，我道歉。今後不會讓這樣的事情再發生。”

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