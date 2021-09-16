現代汽車和LG在印尼的電池合作工廠破土動工. September. 16, 2021 07:27. by 李建赫 gun@donga.com. 現代汽車集團和LG能源解決方案公司在印度尼西亞開始了電池組合作工廠工程。目標是2024年上半年(1 ~ 6月)實現批量生産。 雙方15日表示，通過視頻連接印度尼西亞卡拉旺産業園區工廠用地的當地活動現場和韓國總公司，舉行了“線上•線下開工儀式”。印度尼西亞總統佐科•維多多和部長級人士等出席了當地的活動。在韓國，現代汽車集團會長鄭義宣、LG能源解決方案公司總經理金鍾炫、現代摩比斯總經理趙成煥等人在線出席。 鄭會長表示：“現代汽車集團爲了在電動汽車領域成爲全球領導者，正在集中集團的力量。此次動工儀式對印度尼西亞、現代汽車集團、LG集團來說都是確保未來産業競爭力、謀求可持續增長的有意義的場合。”金社長補充說，“這將成爲世界上最早在構建電動汽車綜合供應鏈方面邁出的堅實的一步。”維多多總統表示：“望持續革新，通過審批等部門的積極支援，韓國和印度尼西亞的合作能夠順利進行。” 印度尼西亞合作工廠計劃于2023年上半年(1 ~ 6月)竣工。計劃生産能供應15萬輛以上電動汽車的年産10GWh(千兆瓦時)規模的電池組。如果今後市場擴大，生産能力可以增加一倍。兩家公司各自持有合作公司50%的股份，並與印度尼西亞政府簽訂協議，決定投資11億美元(約1.17萬億韓元)。

한국어